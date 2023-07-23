Esenyurt'ta bir kadını darp eden şüpheli yakalandı

Piri Reis Mahallesi'nde, dün meydana gelen olayda bir şüpheli, darp ederek bayılttığı kadını yerde sürükledikten sonra minibüse bindirdi.

Bu sırada evlerinin balkonundan olayı görüntüleyen ve duruma tepki gösteren vatandaşları da tehdit eden şüpheli, kadını araca bindirdikten sonra aracıyla olay yerinden uzaklaştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, D.S. isimli kadının, gördüğü şiddet sonrası bayıldıktan sonra sürüklenerek bir minibüse bindirilmesini içeren görüntüler üzerine çalışma başlattı.

Saldırgan gözaltında

Çalışma sonucunda şüphelinin 11 suç kaydı bulunan Ş.D. olduğu tespit edildi. Şüpheli Ş.D. ile olay anında yanında bulunan E.I. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Mağdur D.S.'nin ise sağlık durumu iyi.

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Esenyurt ilçemizde sokak ortasında şiddet uygulayıp tehditler savuran kişi polislerimiz tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştır. Hak ettiği cezayı alacağından emin olabilirsiniz" sözlerini kullandı.