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Türkiye
AA 23.07.2023 22:29

Beşiktaş, Tiran maçının hazırlıklarına başladı

Beşiktaş Futbol A Takımı, UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Arnavutluk ekibi Tiran ile yapacağı ilk maçın hazırlıklarına başladı.

Beşiktaş, Tiran maçının hazırlıklarına başladı
[Fotograf: DHA]

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki idmanda yeni Jean Onana ile Daniel Amartey de yer aldı.

Isınma ve istasyon koşuları, esneme hareketleriyle başlayan idman, pas ve 5'e 2 çalışmalarla devam etti. Siyah-beyazlı takımın antrenmanı, dar alanda çift kale maçla sona erdi.

Beşiktaş, 27 Temmuz Perşembe günü saat 21.00'de Tiran ile yapacağı maçın hazırlıklarına, yarın gerçekleştireceği çift idmanla devam edecek.

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