Bursa'da ayakkabısının ucuna mermi isabet eden kişi şans eseri yaralanmadı

Osmangazi ilçesinde, Tahtakale Mahallesi Tahtakale Meydanı'nda K.D. ve K.İ. arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Olayın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine K.İ. tabancayla K.D.'nin ayaklarına doğru bir el ateş edip kaçtı.
Kurşunun sağ ayakkabısının ucunu deldiği K.D. 2 numara büyük ayakkabı giydiği için yaralanmadı. İhbar üzerine olay yerine polis sevk edildi.
Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Güven Timleri K.İ.'yi yakaladı. K.İ.'nin üzerindeki aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, şarjör ve 13 fişek ele geçirildi.
Polisteki işlemleri tamamlanan K.İ. adliyeye sevk edildi.