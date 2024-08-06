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Türkiye
AA, İHA 06.08.2024 15:16

Bursa'da ayakkabısının ucuna mermi isabet eden kişi şans eseri yaralanmadı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde tartıştığı zanlı tarafından tabancayla ateş edilen kişi, merminin ayakkabısının ucuna isabet etmesine rağmen 2 numara büyük ayakkabı giydiği için yara almadan kurtuldu.

Bursa'da ayakkabısının ucuna mermi isabet eden kişi şans eseri yaralanmadı
[Fotograf: İHA]

Osmangazi ilçesinde, Tahtakale Mahallesi Tahtakale Meydanı'nda K.D. ve K.İ.  arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Olayın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine K.İ. tabancayla K.D.'nin ayaklarına doğru bir el ateş edip kaçtı.

Kurşunun sağ ayakkabısının ucunu deldiği K.D. 2 numara büyük ayakkabı giydiği için yaralanmadı. İhbar üzerine olay yerine polis sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Güven Timleri K.İ.'yi yakaladı. K.İ.'nin üzerindeki aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, şarjör ve 13 fişek ele geçirildi.

Polisteki işlemleri tamamlanan K.İ. adliyeye sevk edildi.

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