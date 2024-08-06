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Türkiye
AA 06.08.2024 14:48

Yozgat'ın tescilli "bağrıbütün" kavunu için hasat zamanı

Yozgat'ın Aydıncık ilçesine özgü bağrıbütün kavunu, hem kokusu hem de lezzetiyle beğeniliyor. Kilogramı 25 ila 30 lira arasında değişen kavun; İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlere de satılıyor.

Yozgat'ın tescilli "bağrıbütün" kavunu için hasat zamanı

Yozgat'ta halk arasında "yer muzu" olarak da adlandırılan ve 2020 yılında coğrafi işaret tescil belgesi alan Aydıncık ilçesine özgü "bağrıbütün" kavunu, hasadına başlanıldı.

Yozgat'ın tescilli "bağrıbütün" kavunu için hasat zamanı

Şekli kavuna tadı muza benzeyen bağrıbütün kavunu, hem kokusu hem de lezzetiyle çok beğeniliyor.

Yozgat'ın tescilli "bağrıbütün" kavunu için hasat zamanı

İçerisindeki çekirdeğinin birbirine yapışık, iri yumurta büyüklüğünde bir arada bulunması dolayısıyla 'bağrıbütün' ismi verilen kavunun tadı hem muza hem de kavuna benziyor.

Yöre halkı da bu nedenle bağrıbütüne 'yer muzu' da diyor. İlçenin geçim kaynağı olan ve her yıl yaklaşık 100 dönüm alana ekimi yapılan bağrıbütün kavununun kilogramı ise 25 ila 30 lira arasında değişiyor. Pazar sıkıntısı olmayan bağrıbütün kavunu, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlere de satışı yapılıyor.

Yozgat'ın tescilli "bağrıbütün" kavunu için hasat zamanı

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