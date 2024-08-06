Yozgat'ın tescilli "bağrıbütün" kavunu için hasat zamanı

Yozgat'ta halk arasında "yer muzu" olarak da adlandırılan ve 2020 yılında coğrafi işaret tescil belgesi alan Aydıncık ilçesine özgü "bağrıbütün" kavunu, hasadına başlanıldı.

Şekli kavuna tadı muza benzeyen bağrıbütün kavunu, hem kokusu hem de lezzetiyle çok beğeniliyor.

İçerisindeki çekirdeğinin birbirine yapışık, iri yumurta büyüklüğünde bir arada bulunması dolayısıyla 'bağrıbütün' ismi verilen kavunun tadı hem muza hem de kavuna benziyor.

Yöre halkı da bu nedenle bağrıbütüne 'yer muzu' da diyor. İlçenin geçim kaynağı olan ve her yıl yaklaşık 100 dönüm alana ekimi yapılan bağrıbütün kavununun kilogramı ise 25 ila 30 lira arasında değişiyor. Pazar sıkıntısı olmayan bağrıbütün kavunu, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlere de satışı yapılıyor.