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Türkiye
TRT Haber 06.08.2024 14:18

Bakan Kacır: Elektrikli araç devriminde en iddialı ülkelerden biriyiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yapılan yatırımlarla Türkiye'nin akıllı araç üretim ve teknolojisinde bir üs haline geldiğine dikkati çekerek, "Elektrikli araç devriminde en iddialı ülkelerden biriyiz" dedi.

Bakan Kacır: Elektrikli araç devriminde en iddialı ülkelerden biriyiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır Adıyaman'da Turizm Sektörünün Canlandırılması Projesi kapsamında gerçekleştirilen elektrikli araç teslim töreninde konuştu.

Adıyaman'ın turizmine çevreci ve sürdürülebilir çözümler ürettiklerini söyleyen Bakan Kacır, bu kapsamda 8 adet elektrikli çevre dostu aracın Adıyaman turizmine kazandırıldığını ifade etti.

Turizmde sürdürülebilir ve çevreci çözümlere önem verdiklerini söyleyen Bakan Kacır, yapılan yatırımlarla Türkiye'nin yeni nesil araç AR-GE ve üretim üssü haline getirdiklerini duyurdu.

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Elektrikli Araç Mehmet Fatih Kacır Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
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