Bakan Kacır: Elektrikli araç devriminde en iddialı ülkelerden biriyiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır Adıyaman'da Turizm Sektörünün Canlandırılması Projesi kapsamında gerçekleştirilen elektrikli araç teslim töreninde konuştu.

Adıyaman'ın turizmine çevreci ve sürdürülebilir çözümler ürettiklerini söyleyen Bakan Kacır, bu kapsamda 8 adet elektrikli çevre dostu aracın Adıyaman turizmine kazandırıldığını ifade etti.

Turizmde sürdürülebilir ve çevreci çözümlere önem verdiklerini söyleyen Bakan Kacır, yapılan yatırımlarla Türkiye'nin yeni nesil araç AR-GE ve üretim üssü haline getirdiklerini duyurdu.