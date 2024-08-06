Düzce'de uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı

Düzce'de güvenlik güçleri zehir tacirlerine göz açtırmıyor.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 29 Temmuz-5 Ağustos'ta yürütülen uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu, av tüfeği, tabanca ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Çalışmalarda yurda kaçak yollarla giren 2 yabancı uyruklu düzensiz göçmen de yakalandı.
"Uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma" suçundan 3, "yasa dışı ekim" suçundan 7 ve "yurda yasa dışı giriş" suçunu işleyen 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.