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Türkiye
AA 06.08.2024 13:25

Düzce'de uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı

Düzce'de son bir haftada il genelinde yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 10 şüpheli yakalandı.

Düzce'de uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Düzce'de güvenlik güçleri zehir tacirlerine göz açtırmıyor.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 29 Temmuz-5 Ağustos'ta yürütülen uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu, av tüfeği, tabanca ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Çalışmalarda yurda kaçak yollarla giren 2 yabancı uyruklu düzensiz göçmen de yakalandı.

"Uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma" suçundan 3, "yasa dışı ekim" suçundan 7 ve "yurda yasa dışı giriş" suçunu işleyen 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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