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Türkiye
AA-İHA 06.08.2024 15:04

Antalya'da öfkeli sürücü otobüsün önünü kesip, kontak anahtarını çaldı

Antalya'da trafikte tartıştığı şoförün kullandığı halk otobüsünün önüne aracını kıran sürücü, şoförü darp ettikten sonra kontak anahtarını alıp kaçtı. İlginç olay anı araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Akdeniz Bulvarı üzerinde, Ramazan K. aracına çarptığını iddia ettiği özel halk otobüsünün önünü kesti. Duruma öfkelenen sürücü, otobüs sürücüsü Ferhat İlhan ile tartışmaya başladı.

Antalya'da öfkeli sürücü otobüsün önünü kesip, kontak anahtarını çaldı

İddiaya göre, Ramazan K., İlhan'ın yüzüne yumruk attı. Ramazan K. içerisinde yolcular bulunan halk otobüsünün kontağını alarak kendi aracı ile Kemer istikametine hızla uzaklaştı.

İçerisinde yolcular ile yol ortasında kalan otobüs sürücüsü Ferhat İlhan durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. 

Otobüs şoförünü darp edip kontak anahtarını alarak kaçtı

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, otobüsteki incelemenin ardından şoför F.İ'yi ifadesi için polis merkezine götürdü.

Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.

Antalya'da öfkeli sürücü otobüsün önünü kesip, kontak anahtarını çaldı

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