Antalya'da öfkeli sürücü otobüsün önünü kesip, kontak anahtarını çaldı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Akdeniz Bulvarı üzerinde, Ramazan K. aracına çarptığını iddia ettiği özel halk otobüsünün önünü kesti. Duruma öfkelenen sürücü, otobüs sürücüsü Ferhat İlhan ile tartışmaya başladı.

İddiaya göre, Ramazan K., İlhan'ın yüzüne yumruk attı. Ramazan K. içerisinde yolcular bulunan halk otobüsünün kontağını alarak kendi aracı ile Kemer istikametine hızla uzaklaştı.

İçerisinde yolcular ile yol ortasında kalan otobüs sürücüsü Ferhat İlhan durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Otobüs şoförünü darp edip kontak anahtarını alarak kaçtı

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, otobüsteki incelemenin ardından şoför F.İ'yi ifadesi için polis merkezine götürdü.

Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.