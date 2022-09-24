Haber Giriş: 24 Eylül 2022 Cumartesi 01:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa’da apartmanda çıkan yangın söndürüldü
[Fotograf: DHA]
Bursa’nın Nilüfer ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bursa’nın Nilüfer ilçesinde 5 katlı apartmanın teras katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Merdivenli itfaiye aracıyla müdahale edilen yangın, yaklaşık yarım saatlik müdahaleyle söndürüldü.
Yangında dumandan etkilenen bir kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
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