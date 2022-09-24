Haber Giriş: 24 Eylül 2022 Cumartesi 01:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Isparta'da traktör kazası: 1 ölü
[Fotograf: AA]
Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde traktörün altında kalan kişi yaşamını yitirdi.
Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde Yaşar Kaymakçı, kullandığı traktörle tarlasını sürmeye gitti. Akşam saatlerinde Kaymakçı'nın eve gelmemesi üzerine tarlaya giden oğlu Ramazan Kaymakçı, babasını traktörün altında hareketsiz halde buldu.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Yaşar Kaymakçı'nın hayatını kaybettiğini belirledi..
Traktörün altına toplanan otları temizlemek isteyen Kaymakçı'nın, el frenini çekmeyi unuttuğu traktörün hareket etmesi üzerine, tekerleklerin altında kalarak hayatını kaybettiği değerlendiriliyor.
Etiketler: Isparta İş Kazaları
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