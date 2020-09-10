Haber Giriş: Kaynak: AA
Bursa'da apartman yangını: 3 kişi dumandan etkilendi
[Fotoğraf: İHA]
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir binada çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Altınşehir Mahallesi 303'üncü Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın 3'üncü katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangının büyümesi üzerine çevrede oturan vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Üst katlarda oturan 3 kişi ve bir evcil köpek dumandan etkilendi.
İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın söndürüldü.
Kurtarılan 3 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: bursa apartman yangını nilüferSon Güncelleme: 10 Eylül 2020 Perşembe 06:55
Sıradaki Haber
Ankara'da polis aracı bariyerlere çarptı: 2 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz