Haber Giriş: 4 Aralık 2022 Pazar 06:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da 26 yaşındaki genç evinde ölü bulundu
[Fotograf: AA]
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir genç evinde ölü bulundu.
Mehmet Akif Mahallesi'nde yaşayan 26 yaşındaki Recep Akça'yı hareketsiz halde bulan ailesinin haber vermesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini belirledi.
Ölümü şüpheli bulunan Akça'nın cesedi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Etiketler: Bursa
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