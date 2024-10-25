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Türkiye
AA 25.10.2024 22:22

Bursa'da 2 milyon lira değerinde 25 ton kaçak gübre ele geçirildi

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde piyasa değeri 2 milyon lira olan 25 ton kaçak gübre ele geçirildi.

Bursa'da 2 milyon lira değerinde 25 ton kaçak gübre ele geçirildi
[Fotograf: AA]

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte gübre imal ve ticareti yapan kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalar kapsamında Bursa-Balıkesir kara yolu Taşköy Mahallesi mevkisinde, A.B. idaresindeki tır durduruldu.

Tırda yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 2 milyon liralık faturasız 25 ton kaçak olduğu değerlendirilen gübre ele geçirildi.

Gübreler, analiz yapılmak üzere İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, söz konusu kişilere idari para cezası uygulanacağı öğrenildi.

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