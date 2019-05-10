Ramazan’ın ilk iftar kazası haberi Bursa'dan geldi. 20 bin nüfuslu Bursa'nın Orhaneli ilçesinin Merkez Durdubey Camisi'nde okunan ezan bölgedeki 71 camiden yayınlanıyor.

İddialara göre, Merkez Durdubey Camisi'nde ezan 4 dakika erken okundu.

İlçede, ezanın erken okunması nedeniyle orucunun kazaya uğradığını düşünenler var.

İddialar, İlçe Müftüsü Hanefi Çakmak'a soruldu. Çakmak olayla ilgili imam ile görüştüğünü belirterek, "İmam 'Ben zamanında okudum şahitlerim de var' diyor. Burada da Din İşleri Yüksek Kurulumuzun fetvası var. Fetvada 2-3 dakika önce ezan okunsa her hangi bir kaza gerekmez diyor. Biz o fetvaya göre hareket ediyoruz."

Orhanelililer, konunun aydınlatılmasını bekliyor.

Kaynak: TRT Haber