Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nca jenerik senaryo ve jenerik coğrafyaya istinaden komutanlığa bağlı birlik gemi ve deniz hava vasıflarının harekata hazırlık seviyesinin arttırılması amacı ile gerçekleştirilecek olan tatbikata 110 gemi, deniz karakol uçakları, deniz helikopterleri, insansız hava araçları amfibi deniz piyade birlikler, amfibi hücum birlikleri, SAT ve SAS görev timleri katılacak.

Tatbikatta yer olacak Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na ait genel maksat helikopteri ve ATAK taarruz helikopteri; Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na ait deniz harekatına taktik hava desteği sağlayacak olan F-16 ve F-4 uçakları, havadan ihbar ve kontrol uçakları, nakliye uçakları da katılacak.

Kuvvet Komutanlıkları, gövde gösterisi yapacak

Gerçeği aratmayacak atışların yapılacağı tatbikatta, Özel Kuvvetleri Komutanlığı’ndan UH-60 Helikopterleri ve özel kuvvet timleri katılacak. Sahil Güvenliği Komutanlığı ise arama kurtarma korvetleri, sahil güvenlik botları, karakol uçakları ve sahil güvenlik helikopterleriyle, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığı MGK Genel Sekreterliği, bakanlıklar gibi birçok kamu kurum ve kuruluşu da tatbikata iştirak edecek.

168 kişilik Tatbikat Kontrol Merkezi tarafından sevk ve idare edilecek

Tatbikat, geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen Mavi Vatan-19 Tatbikatını yöneten Deniz Harp Merkezi Komutanlığı’nda kurulacak olan 168 kişilik Tatbikat Kontrol Merkezi tarafından sevk ve idare edilecek. 13 Mayıs’ta birlik ve gemilerin Karadeniz Ereğli, Umuryeri, Gölcük, Erdek, Foça, Aksaz, Mersin ve İskenderun’dan hareketleri ile başlayacak tatbikatta harekata hazırlık, olası bir savaşa yönelik hazırlık eğitimleri ve silah atışları yapılacak.

Artvin’den Mersin’e kadar Karadeniz, Ege, ve Akdeniz sahillerini kapsayacak şekilde tatbikata katılacak olan 85 gemi tarafından, 31 yurt içi, 2 yurt dışı olmak üzere toplam 33 liman ziyaret edilecek.

Kaynak: DHA/İHA