Haber Giriş: Kaynak: AA
Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferleri yeniden başlıyor
Yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında faaliyeti geçici durdurulan Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinin 12 Haziran'da yeniden başlayacağı açıklandı.
Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, biletlerin "budo.burulas.com.tr" web sitesi üzerinden satışa çıkarıldığı duyuruldu.
Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) hatlarında her gün karşılıklı düzenlenen seferlere, 28 Mart'ta ara verilmişti.
Etiketler: BUDO bursa İstanbul deniz otobüsüSon Güncelleme: 8 Haziran 2020 Pazartesi 16:58
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