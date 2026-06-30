Burdur'da polise selam vermek için duran sürücü 3,28 promil alkollü çıktı

Burdur-Fethiye kara yolundaki uygulama noktasında görev yapan polis ekipleri, karşı yönden gelerek uygulama alanının yakınında duran 06 BM 5435 plakalı otomobilin sürücüsü Cengiz Y'nin yanına gitti.

Polis ekiplerine selam vermek ve kolaylıklar dilemek amacıyla durduğunu belirten sürücünün durumundan şüphelenen ekipler, alkol testi yapmak istedi.

Alkolmetreye üflemek istemeyen ve görevlilere nezaket ziyareti gerçekleştirdiğini söyleyerek uygulamaya itiraz eden sürücü, ekiplerin ikna çabalarının ardından alkol testini kabul etti. Yapılan ölçümde Cengiz Y'nin 3,28 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Daha önce de alkollü araç kullanmaktan hakkında işlem yapıldığı belirlenen sürücüye 50 bin lira idari para cezası kesildi, ehliyetine ise 2 yıl süreyle el konuldu.

Sürücü, işlemleri için polis merkezine götürüldü.