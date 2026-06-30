Açık 31.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 30.06.2026 11:20

Burdur'da polise selam vermek için duran sürücü 3,28 promil alkollü çıktı

Burdur'da kontrol noktasındaki polis ekiplerine selam vermek amacıyla aracını durduran ve durumundan şüphelenilerek yapılan ölçümde 3,28 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye para cezası uygulandı, ehliyetine el konuldu.

Burdur'da polise selam vermek için duran sürücü 3,28 promil alkollü çıktı

Burdur-Fethiye kara yolundaki uygulama noktasında görev yapan polis ekipleri, karşı yönden gelerek uygulama alanının yakınında duran 06 BM 5435 plakalı otomobilin sürücüsü Cengiz Y'nin yanına gitti.

Polis ekiplerine selam vermek ve kolaylıklar dilemek amacıyla durduğunu belirten sürücünün durumundan şüphelenen ekipler, alkol testi yapmak istedi.

Alkolmetreye üflemek istemeyen ve görevlilere nezaket ziyareti gerçekleştirdiğini söyleyerek uygulamaya itiraz eden sürücü, ekiplerin ikna çabalarının ardından alkol testini kabul etti. Yapılan ölçümde Cengiz Y'nin 3,28 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Daha önce de alkollü araç kullanmaktan hakkında işlem yapıldığı belirlenen sürücüye 50 bin lira idari para cezası kesildi, ehliyetine ise 2 yıl süreyle el konuldu.

Sürücü, işlemleri için polis merkezine götürüldü.

ETİKETLER
Burdur Trafik Cezası
Sıradaki Haber
Bakan Göktaş: 11 bin 22 çocuğumuz koruyucu ailelerinin yanında sevgiyle büyüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:55
Bakan Çiftçi, resmi temaslarda bulunmak üzere Suriye'ye gidecek
12:57
Şile Belediyesi soruşturmasında 13 şüpheli tutuklandı
12:53
DMM: Yolculara tek tek GBT yapılıyor iddiası gerçek dışı
12:43
Trafik sigortasında değer kaybı tazminatında yeni dönem
12:28
Jandarma araçlarındaki yerli analiz sistemi "ASAS" güvenliği artırıyor
12:19
Katil İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda can kaybı 73 bin 66'ya çıktı
Jandarma araçlarındaki yerli analiz sistemi "ASAS", sürücü güvenliğini artırıyor
Jandarma araçlarındaki yerli analiz sistemi "ASAS", sürücü güvenliğini artırıyor
FOTO FOKUS
Koruyucu ailenin mutluluk dolu yuvası
Koruyucu ailenin mutluluk dolu yuvası
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ