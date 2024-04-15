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Türkiye
İHA 15.04.2024 07:12

Burdur'da öğrenci yurdunda yangın

Burdur’un Gölhisar ilçesinde öğrenci yurdunun mutfak bölümünde yangın çıktı. Ekiplerin hızlı müdahalesi ile yangın büyümeden söndürülürken, yoğun duman nedeniyle kısa süreli panik yaşandı.

Burdur'da öğrenci yurdunda yangın

Yangın, akşam saatlerinde Gölhisar ilçesinde bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu’na ait öğrenci yurdunun mutfak kısmında meydana geldi.

Yangını söndürmeye çalışan personelin müdahalesi yetersiz kalınca 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine Gölhisar ve Yusufça itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine giden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, yoğun duman nedeniyle yurtta panik yaşandı. 

Yangının elektrik kaçağından çıktığı tahmin edilirken, inceleme devam ediyor.

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Burdur Yangın İtfaiye Elektrik
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