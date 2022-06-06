Haber Giriş: 6 Haziran 2022 Pazartesi 09:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Burdur'da düğün salonunu su bastı
[Fotoğraf: DHA]
Burdur'da kuvvetli sağanak etkili oldu. Sağanak o kadar şiddetliydi ki düğün salonunu su bastı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.
Burdur'da etkili olan sağanak sonrası bir düğün salonda yaşananlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Cumartesi akşam saatlerinde 30 ev ve 1 düğün salonunun zarar gördüğü su baskınına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.
Cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülerde, Çendik mevkisindeki bir düğün salonunda sel sularının akışa geçmesi ve davetlilerin masaların üzerine çıkarak şiddetli akan sudan kurtulma anları yer alıyor.
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