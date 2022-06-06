Haber Giriş: 6 Haziran 2022 Pazartesi 06:21Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Markete giren hırsıza suçüstü
[Fotoğraf: İHA]
İzmir’in Karabağlar ilçesinde bir markete giren hırsız, devriye yapan polis ekipleri tarafından suçüstü yakaladı.
Olay, dün saat 23.45 sıralarında Karabağlar ilçesine bağlı Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi’nde bulunan bir market zincirinin şubesinde meydana geldi.
Bir market zinciri şubesinin camını kırarak içeri giren şüpheli E.D., hırsızlık yaptığı sırada, Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Amirliği ekiplerince fark edilerek suçüstü yakalandı.
Polis ekiplerince kıskıvrak yakalanan şüpheli E.D. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
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