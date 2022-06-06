Haber Giriş: 6 Haziran 2022 Pazartesi 04:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sancaktepe'de çatı yangını
[Fotoğraf: AA]
Sancaktepe'de 5 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.
Yenidoğan Mahallesi Şefkat Sokak'taki 5 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Korku yaşayan apartman sakinleri binayı boşalttı, polis çevrede güvenlik önlemi aldı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle çatıda hasar meydana geldi.
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