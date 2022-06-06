Osman Ö'nün kullandığı kamyon, Konak istikametinden Bayraklı yönüne giderken Mürselpaşa Bulvarı Şaraphane Köprüsü mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta şeritteki bariyerleri aşarak karşı şeritte seyir halindeki Mehmet Emin Çapkınoğlu idaresindeki hafif ticari araca çarptı.

Kontrolden çıkan kamyon Şaraphane Köprüsü'nden aşağı düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaptığı incelemede, hafif ticari araçtaki Hülya Çapkınoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan hafif ticari araçtaki aynı aileden 4 kişi ile kamyon sürücüsü çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Çapkınoğlu'nun cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, olay yerindeki araçların kaldırılmasının ve ekiplerin yaptığı temizliğin ardından normale döndü.