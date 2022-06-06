Haber Giriş: 6 Haziran 2022 Pazartesi 01:14Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Trakya için 'sarı' uyarı: Kuvvetli sağanağa dikkat
[Fotoğraf: AA]
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan 'sarı' uyarıda, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde görülecek gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trakya için gök gürültülü kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.
Sabah saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde görülecek gök gürültülü sağanak nedeniyle 'sarı' uyarı yapıldı.
Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Etiketler: Hava Durumu Hava Sıcaklıkları Meteoroloji Edirne Kırklareli Tekirdağ
Sıradaki Haber
Bursa'da ormanlık alanda kaybolan çocuğu AFAD ekipleri buldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz