Haber Giriş: 5 Haziran 2022 Pazar 22:30Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Düğün konvoyunda kavga çıktı, gelin ayırmaya çalıştı
[Fotoğraf: DHA]
Düzce’de düğün konvoyunun önünü kesen otomobilin sürücüsüne damat tepki gösterdi. Sürücü ile damadın tartışması kavgaya dönüşürken, gelin ve çevredekiler tarafları ayırmaya çalıştı. Kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Düzce D-100 Karayolu Fevzi Çakmak Mahallesi mevkiinde, şehir merkezi istikametinde ilerleyen düğün konvoyunda bir sürücü, gelin aracının önüne geçerek yolu trafiğe kapatmaya çalıştı.
Araçtan inen damat, yolu kapatmaya çalışan kişiye tepki gösterdi. Tartışmanın büyümesiyle konvoydaki diğer araç sürücüleri de kavgaya dahil oldu.
Gelin ve tarafların yakınları araçtan inerek kavgayı ayırmaya çalıştı. Bir süre kavga eden taraflar, daha sonra olay yerinden ayrıldı.
Kavga anları çevredekiler tarafından saniye saniye kaydedildi.
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