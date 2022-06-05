Düzce D-100 Karayolu Fevzi Çakmak Mahallesi mevkiinde, şehir merkezi istikametinde ilerleyen düğün konvoyunda bir sürücü, gelin aracının önüne geçerek yolu trafiğe kapatmaya çalıştı.

Araçtan inen damat, yolu kapatmaya çalışan kişiye tepki gösterdi. Tartışmanın büyümesiyle konvoydaki diğer araç sürücüleri de kavgaya dahil oldu.

Gelin ve tarafların yakınları araçtan inerek kavgayı ayırmaya çalıştı. Bir süre kavga eden taraflar, daha sonra olay yerinden ayrıldı.

Kavga anları çevredekiler tarafından saniye saniye kaydedildi.