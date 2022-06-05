Haber Giriş: 5 Haziran 2022 Pazar 20:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu'daki orman yangını kontrol altına alındı
[Fotoğraf: AA]
Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yangının büyümemesi için çalışmalar sürüyor.
Göynük'e bağlı Kızılkuyu mevkiinde, henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.
Ormanlık alandan yükselen dumanları görenler, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine yangın ilk müdahale ve orman ekipleri sevk edildi.
Ekipler yangını kontrol altına aldı. Yangının büyümemesi için çalışmalar sürüyor.
Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, gelen ihbarın ardından bölgeye ekiplerin sevk edildiğini, yangının kontrol altına alındığını, çevre illerden de destek istendiğini belirtti.
Etiketler: Bolu Orman Yangını
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