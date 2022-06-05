Haber Giriş: 5 Haziran 2022 Pazar 17:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trakya için kuvvetli sağanak uyarısı
[Fotoğraf: Arşiv]
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trakya için gök gürültülü kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, saat 17.00 ile 20.00 arasında Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak beklendiğini açıkladı.
Yağışlar yerel olarak kuvvetli beklendiğinden, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Etiketler: Meteoroloji Sağanak Yağış
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