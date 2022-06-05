Haber Giriş: 5 Haziran 2022 Pazar 16:39Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Baraj kapakları açılınca çayda mahsur kaldılar
Adıyaman’ın Kahta ilçesinde baraj kapaklarının açılmasıyla su seviyesi yükselen Kahta Çayı'nda piknik yaparken mahsur kalan 14 kişi jandarma tarafından kurtarıldı.
Kahta'da HES Barajı kapaklarının açılmasıyla Kahta Çayı’nın su seviyesi yükseldi.
Tarihi Cendere Köprüsü Mesire Alanı’nda piknik yapanlar, suyun yükselmeye başladığını fark edince durumu jandarmaya bildirdi.
İhbarla olay yerine gelen jandarma ekipleri, mahsur kalan 14 kişiyi bulundukları yerden halatlarla kurtardı. Kurtarılanlar ekiplere teşekkür etti.
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