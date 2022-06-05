Haber Giriş: 5 Haziran 2022 Pazar 19:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Freni boşalan kamyonet takla attı: 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ Süleymanpaşa'da seyrederken freni boşalan kamyonet takla attı. Kamyonete çarpmamak için durmaya çalışan 3 araç da birbirine çarptı. Kamyonetteki 3 kişi yaralandı.
Tekirdağ çevre yolunda seyreden M.M. idaresindeki kamyonetin freni boşaldı.
Yeni Sanayi kavşağında yol kenarındaki refüje çarpan kamyonet takla atıp karşı şeride geçti.
Kamyonete çarpmamak için durmak isteyen 3 otomobil birbirine çarptı. Otomobillerde maddi hasar oluştu.
Kamyonetteki 3 kişi yaralandı
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü M.M. ile kamyonette bulunan 2 kişi yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, temizlik çalışmaları ve araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.
Etiketler: Trafik Kazası Tekirdağ
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