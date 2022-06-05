Haber Giriş: 5 Haziran 2022 Pazar 20:58Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Adana'da sağanak toprak kaymasına sebep oldu
[Fotoğraf: DHA]
Adana'nın Pozantı ilçesinde aniden bastıran sağanak, toprak kaymasına neden oldu. Bazı araçlar kısmen toprak altında kaldı.
Pozantı'da akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak ve dolu nedeniyle Yağlıtaş Mahallesi'nde toprak kayması meydana geldi.
Mahalleden ilçe merkezine giden yol trafiğe kapandı. Mahalledeki bazı araçlar kısmen toprak altında kaldı.
Pozantı Belediyesi'ne bağlı ekipler, yol açma ve toprak altında kalan araçları çıkarmak için çalışma başlattı.
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