Haber Giriş: 6 Haziran 2022 Pazartesi 00:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da ormanlık alanda kaybolan çocuğu AFAD ekipleri buldu
[Fotoğraf: AA]
Bursa'da stres atmak için ormanlık alanda gezinti yaparken kaybolan 14 yaşındaki çocuk, AFAD ekipleri tarafından bulundu.
LGS sınavının ardından stres atmak isteyen Burak Pıtırkan, Kaplıkaya Mahallesi'ndeki ormanlık alanda gezintiye çıktı.
Bir süre gezen Pıtırkan, havanın da kararmasıyla dönüş yolunu bulamadı. Dayısını arayan çocuk, bulunduğu yeri tarif etmeye çalıştı.
İhbar üzerine olay yerine gönderilen AFAD ekipleri, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucunda çocuğu bir bendin arkasında buldu.
Sağlık durumu iyi olan çocuk, akrabaları ve dayısı tarafından karşılandı.
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