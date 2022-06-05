Haber Giriş: 5 Haziran 2022 Pazar 22:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da kamyon kasasında 111 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Yatağan ilçesinde durdurulan bir kamyonun kasasında 111 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yatağan ilçesi Kafacakaplancık Yol Kontrol ve Uygulama Noktası'nda şüphe üzerine bir kamyonu durdurdu.
Kamyonun kasasında Suriye, Filistin, Afganistan, İran ve Irak uyruklu 111 düzensiz göçmen yakalandı.
Aracı sürücüsü M.Ş. gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilecek. M.Ş. ise jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Muğla
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