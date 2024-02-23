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Türkiye
AA 23.02.2024 02:26

Burdur’da doğal gazdan zehirlenen yaşlı çift öldü

Burdur'da doğal gazdan zehirlendiği değerlendirilen yaşlı çift yaşamını yitirdi.

Burdur’da doğal gazdan zehirlenen yaşlı çift öldü
[Fotograf: AA]

Atatürk Mahallesi Fahri Şentürk Caddesi’ndeki bir apartmanda yaşayan Mehmet ve Fatma Üstün’den haber alamayan yakınları eve gelince kapıyı açamadı.

Çilingir yardımıyla girilen evde, Mehmet Üstün yatağında, eşi ise banyoda hareketsiz bulundu.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaşlı çiftin hayatını kaybettiğini belirledi.

Doğal gaz firması ekiplerince yapılan incelemede bacadan doğal gaz borusunun çıkması sonucu evde yoğun gaz olduğu tespit edildi.

Cenazeler, otopsi için Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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