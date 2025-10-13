Çok Bulutlu 13.5ºC Ankara
Türkiye
TRT Haber 13.10.2025 09:44

Bugün hava nasıl olacak?

Yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin edilirken, Doğu Anadolu'nun doğusunda beklenen kuvvetli yağış nedeniyle 4 il için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Bugün hava nasıl olacak?
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre yurt kuzey ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Rize, Artvin, Batman çevreleri ile Siirt'in kuzeyi VE Trabzon iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Artvin, Muş, Bitlis çevreleri ve Rize'nin iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Kuvvetli yağış beklenen Ağrı, Erzurum, Kars ve Van için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Hava Durumu Uyarıları için tıklayın
Hava Durumu Uyarıları için tıklayın

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, yurdun doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

