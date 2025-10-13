Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre yurt kuzey ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Rize, Artvin, Batman çevreleri ile Siirt'in kuzeyi VE Trabzon iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Artvin, Muş, Bitlis çevreleri ve Rize'nin iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Kuvvetli yağış beklenen Ağrı, Erzurum, Kars ve Van için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, yurdun doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.