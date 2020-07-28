Ramazan Özbek, 20 hektarlık buğday ekili tarlasında bulunduğu sırada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına müdahale etmek isteyen Özbek, alevler arasında kaldı.

Çevreden durumu gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine Ahırlı, Yalıhüyük ve Seydişehir'den çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında Ramazan Özbek, hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.