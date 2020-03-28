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BUDO seferleri koronavirüs nedeniyle durduruldu
[Fotoğraf: AA]
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferleri, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında geçici süreyle durduruldu.
BURULAŞ'tan yapılan açıklamada, "Değerli yolcularımız, COVID-19 salgınını önleme amaçlı İçişleri Bakanlığının şehirlerarası yolculuğun kısıtlanması genelgesi uyarınca BUDO seferlerimiz geçici süreyle durdurulmuştur. Anlayışınız için teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.
Değerli Yolcularımız, Covid-19 Salgınını önleme amaçlı T.C. İçişleri Bakanlığı’nın şehirlerarası yolculuğun kısıtlanması genelgesi uyarınca BUDO seferlerimiz geçici süreyle durdurulmuştur. Anlayışınız için teşekkür ederiz. #HayatEveSığar— BURULAŞ #EvdeHayatVar (@bursaulasim) March 28, 2020
Etiketler: yeni tedbirler koronavirüs budo seferleri durdurma kararıSon Güncelleme: 28 Mart 2020 Cumartesi 19:11
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