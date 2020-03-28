Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Vefa ekibi vatandaşların odunlarını da kırıyor
Türkiye'nin dört bir yanında sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayan ekipler, odun kırmaya çalışan yaşlılara yardım etti.
79 yaşındaki Ali Aydın, Amasya’nın Kızılcören köyünde yaşıyor. Koronavirüs salgının önlenmesi için alınan tedbirler kapsamında evden çıkması yasak. Ali amcanın ihtiyaçlarını karşılamaya giden Vefa Sosyal Destek Grubu, baltayla odun kırmaya çalıştığını görünce elindeki baltayı alıp odunlarını kırdı.
Ali Aydın ile eşi Cemile Aydın, odunları kıran ekip görevlilerine teşekkür etti.
Mersin Edremit'te de benzer görüntüler kameraya yansıdı. Askerler, 73 yaşındaki vatandaşın odununu kırdı ve odunluğa taşıdı.
[Fotoğraf: TRT Haber]
Etiketler: Vefa Sosyal Destek Grubu odunSon Güncelleme: 28 Mart 2020 Cumartesi 18:18
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