Bilecik'te yedek parça yüklü kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu İznik-Mekece kara yolunun Mekece Mahallesi mevkisinde devrildi. Kazada sürücü Sedat A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıyı Pamukova Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kaza nedeni ile İznik-Pamukova kara yolunda trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Kamyonetin çekiciler ile devrildiği yerden kaldırılması ile trafik akışı normale döndü.