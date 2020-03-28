Haber Giriş: Kaynak: AA
Bilecik'te kamyonet devrildi: 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Bilecik'te yedek parça yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Bilecik'te yedek parça yüklü kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu İznik-Mekece kara yolunun Mekece Mahallesi mevkisinde devrildi. Kazada sürücü Sedat A. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıyı Pamukova Devlet Hastanesine kaldırdı.
Kaza nedeni ile İznik-Pamukova kara yolunda trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.
Kamyonetin çekiciler ile devrildiği yerden kaldırılması ile trafik akışı normale döndü.
Sıradaki Haber
Koranavirüs tanısı için yerli enzim üretimi başarılı oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz