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Bozüyük'te kırmızı ışığa 'evde kal' uyarısı
[Fotoğraf: AA]
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kırmızı ışıklara "evde kal" yazısı asıldı. Ayrıca, gün boyu vatandaşlara "Lütfen zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayınız" çağrısı yapılıyor.
Bozüyük'te belediye ekiplerince, ilçe merkezindeki tüm trafik sinyalizasyon sistemindeki kırmızı ışıklara "evde kal" yazısı asıldı.
Ekipler, ayrıca sesli anonslarda da vatandaşlara gün boyu "evde kal" çağrısı yapıyor.
[Fotoğraf: AA]
Anonslarda, "Evlerinizde kalmanız, sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati derecede önemlidir. Lütfen zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayınız" sözleri yer alıyor.
Etiketler: trafik ışıkları evde kal çağrısı bilecik bozüyükSon Güncelleme: 25 Mart 2020 Çarşamba 10:38
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