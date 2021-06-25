Haber Giriş: 25 Haziran 2021 Cuma 15:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bozcaada'ya deniz otobüsü seferleri başlıyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş'ın Bozcaada deniz otobüsü seferleri 3 Temmuz Cumartesi günü başlayacak.
Gestaş'dan yapılan açıklamaya göre, Çanakkale ile Bozcaada arasında yapılacak seferler sadece yaz sezonunu kapsıyor.
3 Temmuz'da başlayacak deniz otobüsü seferleri, çarşamba, cuma, cumartesi ve pazar günleri gerçekleştirilecek.
Sefer saatleri Çanakkale’den Bozcaada’ya 10.00, Bozcaada’dan Çanakkale’ye 20.00 olarak belirlendi.
Etiketler: Çanakkale Deniz Otobüsü
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