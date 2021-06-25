Gestaş'dan yapılan açıklamaya göre, Çanakkale ile Bozcaada arasında yapılacak seferler sadece yaz sezonunu kapsıyor.

3 Temmuz'da başlayacak deniz otobüsü seferleri, çarşamba, cuma, cumartesi ve pazar günleri gerçekleştirilecek.

Sefer saatleri Çanakkale’den Bozcaada’ya 10.00, Bozcaada’dan Çanakkale’ye 20.00 olarak belirlendi.