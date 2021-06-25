Haber Giriş: 25 Haziran 2021 Cuma 14:51Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kaçak hayvan üretilen eve baskın
[Fotoğraf: İHA (Arşiv)]
Ankara'nın Sincan ilçesinde kaçak hayvan üretimi yapıldığı tespit edilen eve baskın düzenlendi. Uygun olmayan şartlarda tutulan 21 hayvan koruma altına alındı. Ev sahibine adli para cezası uygulandı.
Ankara Sincan'da bir veteriner kliniği çalışanına ait evde kaçak hayvan üretimi yapıldığı tespit edildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti.
21 hayvana el konuldu
Belediye ekipleri ile yapılan baskında uygun olmayan şartlarda tutulan 21 hayvana ulaşıldı.
10 kedi, 9 köpek ve 2 ördek kurtarıldı. Hayvanların çoğunun uzun süre aç bırakıldığı görüldü.
Veteriner kliniği çalışanı, hayvanların kendisine ait olduğunu bakım ve tedavilerini yaptığını iddia etti.
Hayvanlar koruma altına alınırken, veteriner kliniği çalışanına hayvan bakım ve refahına uygun olmayan şartlar nedeniyle para cezası uygulandı.
Etiketler: Hayvanlara Şiddet Kaçakçılık
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