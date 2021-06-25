Ankara Sincan'da bir veteriner kliniği çalışanına ait evde kaçak hayvan üretimi yapıldığı tespit edildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti.

21 hayvana el konuldu

Belediye ekipleri ile yapılan baskında uygun olmayan şartlarda tutulan 21 hayvana ulaşıldı.

10 kedi, 9 köpek ve 2 ördek kurtarıldı. Hayvanların çoğunun uzun süre aç bırakıldığı görüldü.

Veteriner kliniği çalışanı, hayvanların kendisine ait olduğunu bakım ve tedavilerini yaptığını iddia etti.

Hayvanlar koruma altına alınırken, veteriner kliniği çalışanına hayvan bakım ve refahına uygun olmayan şartlar nedeniyle para cezası uygulandı.