Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin, HDP il binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

3 Eylül 2019'da başlayan eyleme bir aile daha katıldı. Kars'tan Diyarbakır'a giden Nazime Toptaş, 2016'da İstanbul'dan kaçırılan oğlu Ali için oturma eylemine başladı.

Evlat nöbetine katılan aile sayısı 231'e yükseldi.

"5 yıldır duvar dibinde onun yolunu bekliyorum"

Evladının nerede olduğunu bilmediğini anlatan Toptaş, 5 yıldır oğlunun hasretine dayanamadığını söyledi.

Diyarbakır annelerinin eylemini televizyondan gördüğünü aktaran Toptaş, "Binalarına gittim ve 'Ne olur yavrumu verin. Temizliğe giderek babasız, yetim büyüttüm' dedim. 5 yıldır duvar dibinde onun yolunu bekliyorum. Dayanacak gücüm kalmadı. Ne olur çocuğumu verin. Ben size ne yaptım? HDP binasına gittim. Binaya girmeme izin vermediler. Beni dışarı attılar. Korktum. Evladımı HDP'den istiyorum" dedi.