Haber Giriş: 25 Haziran 2021 Cuma 15:03Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Tekirdağ'da sahte içki can aldı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, bir büfeden aldıkları sahte içkiyi tüketen 11 kişiden biri hayatını kaybetti. Sahte içkinin satıldığı büfedeki iki kişi gözaltına alındı.
Çorlu'da, art arda 11 kişi zehirlenme belirtisiyle hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan kişilerden biri hayatını kaybetti.
Polis büfeye yaptığı baskında şişelenmiş, 27 litre sahte içki ve 30 bin içi tütün dolu makaron ele geçirdi. Baskında iki kişi gözaltına alındı.
Kaçan iş yeri sahibinin yakalanması için çalışma sürüyor.
Etiketler: Sahte Alkol Sahte İçki
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