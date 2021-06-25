Çorlu'da, art arda 11 kişi zehirlenme belirtisiyle hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan kişilerden biri hayatını kaybetti.

Polis büfeye yaptığı baskında şişelenmiş, 27 litre sahte içki ve 30 bin içi tütün dolu makaron ele geçirdi. Baskında iki kişi gözaltına alındı.

Kaçan iş yeri sahibinin yakalanması için çalışma sürüyor.