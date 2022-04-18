Haber Giriş: 18 Nisan 2022 Pazartesi 10:18Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bozcaada seferlerine fırtına engeli
[Fotoğraf: İHA]
Çanakkale'de, Bozcaada’ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., bugün Kuzey Ege'deki hava muhalefeti sebebiyle Geyikli-Bozcaada hattındaki bazı feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu.
GESTAŞ’tan yapılan yazılı açıklamada, “Geyikli-Bozcaada hattında, gün içerisinde sadece Bozcaada'dan saat 17:00 ve 19:00, Geyikli'den ise saat 18:00 ve 20:00 seferleri yapılacak olup, tarifemizde bulunan diğer seferler olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir” ifadelerine yer verildi.
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