Hatay'ın İskenderun ilçesinde mahalleli ve itfaiye ekiplerinin uzun süredir yakalamaya çalıştığı "Kömür" adı verilen kedinin kurtarılması için şehir dışında bulunan Hatice Yetiş çağrıldı.

Mahalleye gelen Yetiş, bir süre kendisiyle vakit geçiren boynunda cam kavanoz bulunan kedinin yanına yaklaşmasıyla üzerine çamaşır sepeti kapatarak yakaladı. Kedi, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin boynundaki cam kavanozu çıkarmasının ardından doğaya bırakıldı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Yetiş, kediye daha önce bakıp, beslediğini söyledi.

Yanına çağırdığı kediye mama verdikten sonra çamaşır sepetini kedinin üzerine kapattığını anlatan Yetiş, durumu yetkililere bildirdiğini kaydetti.

Kedinin sağlık durumunun iyi olduğu herhangi bir yarasının olmadığı belirtildi.

Mangal yöntemi de fayda etmemişti

Çöp konteynerinin yanında süt içmeye çalışan kedinin boynuna cam kavanoz takılı kalmıştı. Kedinin yakalanması için daha önce de mahalle sakinlerince mangal yakılmış, bu yöntem işe yaramayınca veterinerin bayıltıcı iğne kullanmasına karar verilmişti. Telef olabileceği düşüncesiyle bu yöntemden de vazgeçilmesi üzerine kurulan kapanla kedi yakalanmaya çalışılmıştı. Kavanoz parçasıyla 10 gündür yaşamını sürdürmeye çalışan kedi, kurulan kapana da düşmemişti.

Kaynak: AA