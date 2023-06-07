Boyadıkları evler için kiralık ilanı açıp kapora almışlar

Konya'da boyacılık işi yapan Murat K. ile Aykut D, boya yapmaya gittikleri dairelerin fotoğraflarını çekerek sosyal medya sitelerine kiralık daire ilanı verdi.

Şüpheliler ilan üzerinden 4 kişiden kapora alarak dolandırdı. Dolandırıldıklarını anlayan vatandaşlar da polise ihbarda bulundu. Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, alınan ifadeler doğrultusunda şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

İlan sitelerinde bulunan sahte ilanlardan şüphelilere ulaşan Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, daire kiralamak istediklerini belirterek şüphelilerle buluştu. Polis, vatandaşları dolandıran 4 suç kaydı bulunan Murat K. ile farklı suçlardan 11 suç kaydı bulunan Aykut D'yi yakaladı. İki şüpheli ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

"kapora ücretini vermek istedim ama isim bölümünde harf hatası olmuş"

Gözaltına alınan şüphelilerden Aykut D'nin "Ben boya badana işi yaptığımdan dolayı sosyal medya üzerinden boya işi ararken kiralık daire olan ilanın sahibine ulaştım. Dairenin boya ve badana işlerini yapmak için görüştük. O sırada bana, daireyi kiraya vereceğini söyledi. Ben de sosyal medyadan kiralık işi yaptığımı komisyon karşılığında kiralayacağımı söyledim. Bunu kabul etti, bana badana için kullanılan fotoğraflarla yayınla dedi. Ben de o şekilde ilana verdim. Beni bir kişi aradı ve daireyi kiralamak istediğini söyledi. Ben de önce kapora istedim ve kendi hesabıma 300 lira kapora gönderdi. Ev sahibi de başkasına kiraya vermiş daireyi, ben de teslim edemedim. kapora ücretini vermek istedim ama isim bölümünde harf hatası olmuş, ücret gitmemiş" şeklinde kendini savundu.

"Allah belamı versin dolandırıcı değilim"

Şüphelilerden Murat K. ise şikayetçi olan mağdur vatandaşla yaptığı telefon yazışmasında dolandırıcı olmadığını iddia etti.

Murat K'nın vatandaşa, "Allah belamı versin dolandırıcı değilim. Dolandırıcı olsam, çoktan engeller hattı kırardım" diye yazarak kendini savunduğu dikkat çekti.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Murat K. ile Aykut D. sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.