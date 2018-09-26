Botları su alan düzensiz göçmenler son anda kurtarıldı

Alınan bilgiye göre, Kuşadası açıklarında içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bot, devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince durduruldu.

Ekipler, batmak üzere olan bottaki 46 düzensiz göçmeni kurtardı. Su alan botta ıslanan, aralarında çocukların da bulunduğu göçmenlere battaniye verildi.

Göçmenlerin tamamı kurtarıldıktan kısa süre sonra lastik bot battı.

Karaya çıkartılan Angola, Gine, Mali, Filistin, Senegal ve Suriye uyruklu 46 kişi, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA