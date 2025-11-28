Puslu 8.3ºC Ankara
AA 28.11.2025 09:34

Borsada manipülasyon yapanlara operasyon: 6 gözaltı

Bir sanayi şirketinin hisse senetlerinde yapay fiyat hareketleri oluşturduğu belirlenen kişilere yönelik İstanbul ve Diyarbakır'da operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Borsada manipülasyon yapanlara operasyon: 6 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Sermaye Piyasası Kurulu raporlarıyla bir sanayi şirketinin pay piyasasında olağanüstü fiyat ve miktar değişimleri gerçekleştiği belirlendi.

Şirketin pay piyasasıyla ilgili sosyal medya paylaşımları yapılarak da yapay artış veya düşüşlere verildiği tespit edildi.

Çalışmaların ardından İstanbul merkezli Diyarbakır’da şüphelilere ait belirlenen adreslere bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 6 kişi yakalandı. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

Diyarbakır İstanbul Borsa
