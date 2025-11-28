Borsada manipülasyon yapanlara operasyon: 6 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Sermaye Piyasası Kurulu raporlarıyla bir sanayi şirketinin pay piyasasında olağanüstü fiyat ve miktar değişimleri gerçekleştiği belirlendi.

Şirketin pay piyasasıyla ilgili sosyal medya paylaşımları yapılarak da yapay artış veya düşüşlere verildiği tespit edildi.

Çalışmaların ardından İstanbul merkezli Diyarbakır’da şüphelilere ait belirlenen adreslere bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 6 kişi yakalandı. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.