Haber Giriş: 29 Nisan 2022 Cuma 07:33Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bombalı saldırı hazırlığındaki teröristlere operasyon
Mersin'de bombalı saldırı hazırlığında olan PKK’lı teröristlere yönelik 8 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda PKK'lı 6 terörist gözaltına alındı.
Mersin polisi, 1 Mayıs’ta kanlı eylem hazırlığında olan terör örgütü PKK mensuplarına yönelik çalışma başlattı.
Tespit edilen 8 adrese eş zamanlı şafak vakti baskın yapıldı.
Teröristlerin aynı zamanda Pençe-Kilit Operasyonu'na misilleme yapmak için eylem arayışında olduğu belirlendi.
Etiketler: Mersin PKK/KCK Terörle Mücadele
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