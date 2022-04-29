Mersin polisi, 1 Mayıs’ta kanlı eylem hazırlığında olan terör örgütü PKK mensuplarına yönelik çalışma başlattı.

Tespit edilen 8 adrese eş zamanlı şafak vakti baskın yapıldı.

Teröristlerin aynı zamanda Pençe-Kilit Operasyonu'na misilleme yapmak için eylem arayışında olduğu belirlendi.