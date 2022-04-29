Haber Giriş: 29 Nisan 2022 Cuma 04:24Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Muğla'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 5 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde otomobilin şarampole devrildiği kazada 1 kişi öldü, 2'si çocuk 5 kişi de yaralandı.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Antalya istikametinden Fethiye'ye seyir halinde olan Dudu Güngörmez yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada Hanife Makpınar olay yerinde yaşamını yitirirken, sürücü Dudu Güngörmez, Halil Güngörmez, Esma Met, Emir Sarışlı, ve Batuhan Güngörmez yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Muğla Trafik Kazası Trafik
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