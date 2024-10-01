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Türkiye
İHA 01.10.2024 16:28

Bolu'ya mevsimin ilk karı düştü

Bolu'da hava sıcaklıklarının düşmesinin ardından etkili olan sağanak yağış, yüksek kesimlerde kar yağışına döndü.

Bolu'ya mevsimin ilk karı düştü
[Fotograf: İHA]

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yağan mevsimin ilk kar yağışı doğaseverler tarafından görüntülendi. Bolu'da hava sıcaklıkları düştü.

Kentte iki gündür etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kentin yüksek kesimlerinde sağanak yağış, yerini kar yağışına bıraktı.Mevsimin ilk kar yağışını alan Bolu'da yeşil alanların bir kısmı beyaz örtüyle kaplandı.

Kar yağışının aralıklarla devam ettiği 2 bin 200 metre yükseklikteki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde, akşam saatlerinde yağışın etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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