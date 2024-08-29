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Türkiye
AA 29.08.2024 10:44

Bolu'da su seviyesi düştü, gölde yarım ada oluştu

Bolu'nun içme suyu ihtiyacının karşılandığı Gölköy Baraj Gölü'nde su seviyesinin düştüğü görüldü. Yaşanan kuraklık sonucu yarım ada görüntüsü ortaya çıktı.

Bolu'da su seviyesi düştü, gölde yarım ada oluştu

Abant, Mudurnu ve Bolu Dağı'nda karın erimesi ve sağanaklarla derelerden gelen su ile ocak ayında yüzde 100 doluluğa ulaşan baraj gölünde su seviyesi, havaların sıcak seyretmesiyle temmuz ayında yüzde 68'e düştü.

Haziran ayı itibarıyla çiftçilerin sulama ihtiyacının da karşılanmasıyla bu oran ağustosta yüzde 35'e kadar geriledi.

Suyun azalmasıyla gölde yarım ada oluştu.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Bolu Valiliği'nden önlem

Gölde kentin 4 aylık içme suyu ihtiyacını karşılayacak miktarda su kaldığı belirtildi. Bunun üzerine Bolu Valiliği tarafından tarım arazilerine su verme işlemi durduruldu, çiftçilere bilgilendirme mesajı gönderildi.

Suyun azaldığı gölün kıyısında bazı kişiler at bindi, bazıları göl çevresinde yürüyüş yaptı. Amatör balıkçılar ise balık tuttu.

Gölköy Baraj Gölü'ndeki su seviyesi havadan görüntülendi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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